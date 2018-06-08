Вулкан уничтожил туристическую инфраструктуру на гавайском Большом острове

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Не менее 600 домов были разрушены за пять недель в результате схода лавы после извержения вулкана на гавайском Большом острове, сообщает телеканал WBRC со ссылкой заявление мэра Гарри Кима.

Ким также подтвердил, что туристическая зона на Большом острове (он же остров Гавайи) полностью уничтожена.

Как сообщает телеканал, власти штата выделили 12 миллионов долларов для помощи острову.

Ранее сообщалось, что жители острова, чьи дома были уничтожены, смогут вернуться и заняться восстановлением жилищ только после того, как вулкан остынет, что может произойти нескоро. Данных о том, когда потоки лавы могут замедлить свое движение, пока нет. Однако не все жители оказались напуганы природной стихией. Так, в соцсетях стали популярны фотографии с людьми, играющими в гольф, на фоне извергающего лаву и пепел вулкана.

Власти Гавайских островов ранее объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп объявил островной штат в Тихом океане зоной бедствия в связи с извержением. Килауэа — один из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.