На Украине заявили о "перехвате" грузовым самолетом корабля ВМФ России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Самолет Ан-26 ВМС Украины "перехватил" малый ракетный корабль ВМФ России в Черном море, утверждает одесское издание "Думская" со ссылкой на источник.

По данным портала, российский корабль был замечен 2 июня у острова Змеиный, входящий в состав Одесской области. На его перехват был направлен транспортный самолет Ан-26.

Источник "Думской" утверждает, что после обнаружения российский корабль ушел в открытое море.

Российские военные пока не комментировали эту информацию.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану российские газодобывающие платформы в Черном море, принадлежащие государственной компании "Черноморнефтегаз".

До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к России расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

В настоящее время "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Кроме того, предприятие обеспечивает транспортировку природного газа по системе магистральных газопроводов и его хранение в Глебовском подземном хранилище на полуострове.

Нафтогаз Украины" и его дочерние компании в прошлом году инициировали арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Речь идет об активах самого "Нафтогаза", "Черноморнафтогаза", "Укртрансгаза", "Ликво", "Укргаздобычи", "Укртранснефти" и компании "Газ Украины".

Ан-26 — военно-транспортный самолёт, разработанный в конце 60-х годов. Может оснащаться бомбами калибром до 500 килограмм, конструкция предусматривает четыре балочных держателя.