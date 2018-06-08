Гватемала попросила международной помощи после извержения вулкана

МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости. Власти Гватемалы вечером в четверг официально попросили страны мира оказать помощь в ликвидации последствий извержения вулкана Фуэго, соответствующее сообщение опубликовал МИД страны.

"Правительство Гватемалы через МИД сообщает, что получило от исполнительного секретариата национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий официальную просьбу о международном обращении, чтобы отреагировать на чрезвычайную ситуацию из-за извержения вулкана Фуэго, и с этого момента эта просьба направляется международному сообществу, чтобы оно могло направить свою помощь в Гватемалу", — говорится в коммюнике.

Число жертв извержения выросло до 109 человек, еще 192 человека считаются пропавшими без вести. Прокуратура Гватемалы открыла расследование в связи с гибелью людей. Потоки лавы и пепел покрыли близлежащие поселки.