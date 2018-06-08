СМИ: Трамп сравнил Мэй с учительницей и отказался с ней встречаться на G7

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй не будут проводить двусторонние переговоры на саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке на фоне неприязненного личного отношения американского лидера к коллеге, сообщает газета Telegraph со ссылкой представителя британского правительства.

Источники в окружении президента США сообщили, что Трамп устал от "учительского" тона Мэй. "Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", — заявил собеседник издания, присутствовавший на встречах этих двух лидеров.

Как пишет газета, Трампа рассердил подход Мэй во время их телефонного разговора, когда вместо общего обсуждения вопросов она сразу углубилась в политические детали.

По словам другого источника, Трамп также выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.

Саммит "Большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.