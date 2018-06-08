В США обвинили охранявшего секретные данные экс-сотрудника сената

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Многолетний директор по безопасности сенатского комитета по разведке Джеймс Вулф обвиняется по делу об утечке секретной информации в прессу, сообщило в заявлении министерство юстиции США.

Вулфу предъявлены обвинения по трем пунктам дачи ложных показаний.

Обвиняемый занимал свой пост в конгрессе почти 30 лет и имел доступ к секретной и сверхсекретной информации, которую исполнительная власть предоставляет конгрессу. Именно Вулф отвечал за то, чтобы секретная информация не выходила за пределы комитета.

При этом минюст заявляет, что Вулф солгал агентам ФБР относительно контактов с тремя журналистами, в том числе с помощью шифрованных сообщений в мессенджерах. Минюст предполагает, что он мог сообщать журналистам секретную информацию.

Ложные показания правоохранительным органам в США считаются тяжким преступлением, это обвинение может привести к многолетнему тюремному сроку.

Вулф был задержан 7 июня и должен появиться в суде 8 июня, уточнило министерство.