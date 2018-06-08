Президент Никарагуа взял два дня на размышления о демократизации страны

МЕХИКО, 8 июн — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега взял два дня, чтобы подумать над предложениями о демократизации страны, которые сделали ему в ходе встречи в четверг члены Епископской конференции.

Как передает портал Prensa, встреча с Ортегой длилась три часа. По ее окончании второй епископ Манагуа Сильвио Баес кратко сообщил о ее результатах и времени на раздумье, которое попросил президент. От ответа Ортеги будет зависеть, возобновится ли национальный диалог о мире.

Протесты в Никарагуа идут с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее. По последним данным Межамериканской комиссии по правам человека, число погибших в протестах достигло 127 человек.

В конце мая Епископская конференция Никарагуа объявила об отказе от возобновления прерванного национального диалога о мире. По заявлению священников, диалог не может снова начаться до того момента, пока правительство Никарагуа не прекратит репрессии по отношению к своему народу, выступающему с мирными протестами.