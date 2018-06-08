Членов семьи россиянина Биткова освободили из гватемальской тюрьмы

МЕХИКО, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Жена и дочь россиянина Игоря Биткова, обвиняемого в Гватемале в использовании поддельных документов, были в четверг по решению суда отпущены из тюрьмы под домашний арест, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в центральноамериканской стране Андрей Федоровых.

"С сегодняшнего дня (четверга) вся семья — под домашним арестом в качестве замещающей меры наказания. За это просили залог в 100 тысяч кетсалей (около 13,5 тысячи долларов), но защита посчитала, что это слишком много, в итоге залог составил 20 тысяч кетсалей (около 2,7 тысячи долларов)", — сказал Федоровых.

Трое членов семьи Битковых — Игорь, его жена Ирина и дочь Анастасия — были задержаны в Гватемале в 2015 году за использование поддельных документов. В России экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании Игорь Битков был заочно обвинен в преднамеренном банкротстве Неманского целлюлозно-бумажного комбината. Битковы были приговорены в Гватемале к длительным срокам заключения за подделку документов. Сам Битков был переведен под домашний арест в конце мая по состоянию здоровья.

"Следствие будет продолжаться, защита будет добиваться их оправдания, либо снятия обвинений и переквалификации их в свидетелей по миграционному делу", — уточнил российский дипломат.

По его словам, главный аргумент защиты — так называемая Палермская конвенция ООН, согласно которой мигранты не могут проходить обвиняемыми по делам, связанным с подделкой документов.

В апреле конституционный суд Гватемалы принял решение о пересмотре уголовного дела Битковых. Таким образом, суд фактически оставил в силе собственное постановление от октября 2017 года, в котором уголовному суду Гватемалы по делам особой важности предписывалось приостановить разбирательство по делу Битковых в связи с допущенными нарушениями и "оставить без последствий" судебный приказ от 20 февраля 2017 года, которым было объявлено о возбуждении судебного разбирательства и выдвижении обвинений против россиян. Они касались изготовления и использования поддельных документов, незаконного присвоения личных данных и незаконного изменения данных о семейном положении.

В ходе разбирательства в конституционном суде была отклонена совместная апелляция министерства юстиции и генерального прокурора Гватемалы, а также Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (CICIG), в которой российский банк ВТБ выступал субсидиарным истцом.