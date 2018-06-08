СМИ: США отказались защищать ключевые льготы реформы здравоохранения

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отказалась защищать в суде ключевые и наиболее популярные льготы, которые предоставила американцам реформа здравоохранения, проведенная Бараком Обамой, сообщило издание Politico со ссылкой на документы суда.

Речь идет о запрете страховщикам отказывать гражданам в страховке на основании существовавших ранее заболеваний или повышать цену полиса, основываясь на возрасте и состоянии здоровья застрахованного. На суде, где ряд штатов протестуют против остающихся в силе положений реформы Obamacare, представители минюста США заявили, что не станут защищать эти нормы, пишет Politico.

По мнению администрации, меры, уже принятые конгрессом против Obamacare делают оставшиеся положения неконституционными.

Кроме того, администрация не стала защищать так называемый индивидуальный мандат — предписание американцам покупать страховку в обязательном порядке, если ее не предоставляет государство или работодатель. Государство в США помогает с медицинским страхованием лишь малоимущим и пенсионерам.

В результате реформы Obamacare американцев обязали под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысили налоги на здравоохранение, а в обмен предложили субсидии и расширение помощи бедным. Реформа предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении. Во многих штатах число страховщиков на индивидуальном рынке резко сократилось, а цены на страховые полисы резко выросли.

Запрет на отказ в страховке был самым популярным положением реформы, уже частично отмененной конгрессом в части ряда субсидий и штрафов.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги и снижают конкуренцию. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.