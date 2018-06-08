Трамп сократил пребывание на саммите G7

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сократил пребывание на саммите "большой семерки" в Канаде и покинет форум раньше, чем ожидалось, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп покинет саммит в субботу утром, а не во второй половине дня, как планировалось. В частности, он пропустит сессию лидеров G7 по окружающей среде, изменению климата и загрязнению океанов. Также не будет президента США на рабочем обеде в субботу.

"Президент Трамп уедет с саммита G7 в Шарлевуа в 10:30 утра (по местному времени — ред.) в субботу, после сессии по женскому равноправию. Президент поедет из Канады сразу в Сингапур в преддверии предстоящей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вторник", — заявила Сандерс журналистам.

По ее словам, Трампа будет представлять на оставшихся сессиях его помощник по G7 Эверетт Айссенстат.

Незадолго до саммита G7 президент США ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес. Трамп заявил, что это Канада, Франция и другие страны создают барьеры для продукции из США с помощью ввозных пошлин. Он персонально раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо накануне личной встречи с ними, запланированной на пятницу.

Повестка по окружающей среде не является "коньком" Трампа, который заявил о выходе США из Парижского соглашения по изменению климата.

Трамп намерен сразу с саммита отправиться в Сингапур на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня.