Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с инициативой летом встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Австрии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По данным издания, такое предложение российский лидер озвучил в ходе встречи с австрийским канцлером Себастьяном Курцем, а тот в свою очередь пообещал обсудить идею с американской стороной.

Представитель совета национальной безопасности Белого дома в беседе с РИА Новости подтвердил, что австрийские власти предложили провести у себя встречу президентов России и США. Собеседник агентства отметил, что несмотря на обсуждение встречи, пока Вашингтону "нечего объявить на этот счет".

Подготовка переговоров

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что между Путиным и Трампом 20 марта состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский лидер предложил организовать двусторонний саммит и в качестве возможного места проведения назвал Вашингтон.

В то же время Ушаков отметил, что после разговора последовал очередной виток ухудшения двусторонних отношений: США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство России в Сиэтле. Москва ответила "зеркально", объявив персона нон грата 60 дипломатов США. Кроме того, МИД отозвал отозвал разрешение на работу американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF выразил мнение, что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в вопросе саммита лидеров двух стран не хватает "конкретики".

Встречи Путина с Трамом

Лидеры России и США лично встречались дважды. В ноябре прошлого года Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге.

Ранее в июле они провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге.

Изначально планировалось, что встреча продлится полчаса, но в итоге беседа затянулась больше чем на два часа.

Президенты обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с терроризмом, кибербезопасность и некоторые двусторонние вопросы. Как отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, беседа была конструктивной и подтвердила настрой глав двух государств на поиск взаимовыгодных договоренностей.

Трамп назвал встречу с Путиным "грандиозной".