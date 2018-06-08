США и Япония проведут первый раунд переговоров о торговле в июле

ТОКИО, 8 июн — РИА Новости, Ксения Нака. США и Япония проведут в июле первый раунд переговоров по вопросам "свободной, справедливой и взаимовыгодной" внешней торговли, к такому решению пришли лидеры двух стран на завершившейся в Вашингтоне встрече, говорится в официальном документе МИД Японии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Лидеры подтвердили намерение провести в июле первый раунд переговоров "Для свободных, справедливых и взаимовыгодных внешнеторговых сделок" (условное название FFR от слов free, fair, reciprocal — ред.) между полномочным министром правительства Японии по финансово-экономической политике Тосимицу Мотэги и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером", — говорится в документе.

Договоренность возникла на фоне традиционных упреков со стороны Дональда Трампа в адрес японских партнеров в несправедливой внешней торговле, за счет чего США испытывают торговый дефицит.

"Лидеры провели дискуссию по вопросам экономики и внешней торговли. Президент Трамп в некоторой степени оценил разъяснения премьер-министра Абэ относительно того, что японские предприятия в Америке ведут экспортную деятельность, превосходящую сумму торгового дефицита между двумя странами, а также рассказал о вкладе японских предприятий в сферу найма в США за счет инвестиций в американскую экономику, о значительном увеличении сумм, на которые Япония приобретает оборудование оборонного назначения и которые японские предприятия платят за энергию в США", — говорится в документе.

Встреча Дональда Трампа и Синдзо Абэ завершилась в четверг и в основном была посвящена предстоящему историческому саммиту США-КНДР, который пройдет в Сингапуре 12 июня.