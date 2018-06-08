США поприветствовали соглашение Аргентины с МВФ о кредитовании

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. США приветствуют соглашение Аргентины с Международным валютным фондом о кредитах на 50 миллиардов долларов, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы считаем, что финансово-экономическая политика Аргентины, в том числе меры по укреплению роста и защиты уязвимых слоев населения, обеспечат твердую поддержку международного сообщества", — говорится в заявлении Мнучина.

По его словам, экономические реформы, на которые согласилась Аргентина, стимулируют экономический рост, и США это поддерживают.

Власти Аргентины и МВФ договорились в четверг о выделении стране кредита в 50 миллиардов долларов на три года.

В начале мая президент Аргентины Маурисио Макри сообщил, что правительство страны обратилось к МВФ с просьбой о предоставлении кредита — из-за ухудшения внешнеэкономических условий и роста ставок и цены нефти в условиях, когда Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования из-за огромных государственных расходов.

По словам министра экономики Аргентины Николаса Духовне, условия предоставления кредита "стенд-бай" предполагают, что в 2019 году инфляция в стране составит 17%, в 2020 году — 13%, а в 2021 году — 9%. По его словам, власти намерены снизить дефицит и повысить рост экономики ценой некоторого ускорения инфляции.