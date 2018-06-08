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В мире

Власти Италии заявили о готовности обсуждать статус Крыма

04:1208.06.2018
(обновлено: 05:30 08.06.2018)
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© AP Photo / Luca BrunoВице-премьер Италии Маттео Сальвини. Архивное фотоВице-премьер Италии Маттео Сальвини. Архивное фото
© AP Photo / Luca Bruno

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Италия готова обсуждать статус Крыма, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, его слова приводит Il Giornale.

Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Вот министр иностранных дел, не хочу отнимать у него работу, но мы будем обсуждать все", — сказал Сальвини, отвечая на вопрос журналистов о статусе полуострова.

Кроме того, итальянский вице-премьер допустил, что Рим наложит вето на продление европейских санкций, связанных со вхождением полуострова в состав России. Этот вопрос будет обсуждаться в Совете ЕС 23 июня.

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Сальвини выразил убежденность в том, что главная угроза НАТО исходит от Африки, а не от России. "Если мы является членами оборонительного альянса, я бы хотел, чтобы он защищал нас от реальных опасностей с юга, а не от мнимых с востока", — заявил вице-премьер.

Отношения России и стран Евросоюза и ухудшились во время политического кризиса на Украине в 2014 году. После возвращения Крыма Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции.

Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз отмечали, что разговаривать на языке санкций контрпродуктивно. В то же время власти подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украине.

По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Евгений Зимин
Придет 23 число. И все эти грозные накладыватели вето, как в прошлом году, втянут языки в дупла и пошире раздвинут. Опять пиара хватнуть решил очередной импортный говорун.
04:43
08.06.2018
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Olejeron
Вот и всё...
04:48
08.06.2018
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