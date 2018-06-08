Меланья Трамп не разрешала Джулиани говорить за нее о связи мужа с актрисой

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп не уполномочивала адвоката Дональда Трампа говорить, будто она верит супругу в слухах о романе последнего с порноактрисой Сторми Дэниелс, заявила представитель первой леди.

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил в среду, что Меланья Трамп на фоне слухов о романе с порноактрисой "верит своему мужу и знает, что это неправда".

"Я не думаю, что госпожа Трамп когда-либо обсуждала свои мысли или вообще что бы то ни было с господином Джулиани", — парировала в четверг представитель Меланьи Трамп Стефани Гришэм, которую цитирует телеканал ABC.

Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) заявила, что у нее была кратковременная связь с Трампом в 2006 году. Впоследствии выяснилось, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов за молчание. Вопрос о том, шли ли эти деньги от Трампа, обсуждается в настоящее время в суде. Клиффорд просит суд освободить ее от выплаты миллионов долларов компенсации за нарушение соглашения о неразглашении. Трамп супружескую измену отрицает.