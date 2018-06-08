Sputnik и Институт радио и телевидения Кубы договорились о сотрудничестве

ВАРАДЕРО (Куба), 8 июн – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и Институт радио и телевидения Кубы договорились развивать обмен аудиопередачами и текстовым контентом на испанском языке, а также проводить совместные медиамероприятия, пресс-туры, обучающие онлайн-тренинги, экспертные видеомосты и стажировки.

Церемония подписания прошла в четверг во время Конференции радио и телевидения Кубы, подписи под документом поставили руководитель редакционного центра Sputnik в Уругвае Олег Вязьмитинов и генеральный директор государственной радиовещательной компании Radio Cubana Онелио Кастильо Кордери.

"Для нас подписание этого соглашения является стратегически важным шагом в развитии отношений с медиаструктурами Кубы. Надеемся, что совместно мы сможем вести полномасштабное сотрудничество, которое будет положительно влиять на отношения между нашими странами", — сказал Вязьмитинов.

По мнению генерального директора Radio Cubana, "подписание этого соглашения, без сомнения, послужит сотрудничеству и сближению с братским русским народом". "Уверен, что возможности обмениваться информацией, содействовать распространению правдивой информации о том, что происходит на Кубе, о том, как развивается наша страна, о том, что делается во имя достижения большей социальной справедливости и укрепления социализма — это исключительные возможности, которую мы на Радио Кубы ценим очень высоко", — добавил Кастильо.

В рамках медиафорума Вязьмитинов также выступил на конференции с докладом "Вклад агентства Sputnik в сохранение историко-культурного наследия России".

Sputnik — новостное агентство и радио с мультимедийными редакционными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

Институт радио и телевидения Кубы – государственный орган Кубы, отвечающий за регулирование в сфере теле- и радиовещания. Он был основан в 1962 году. В настоящее время является членом Иберо-американской телевизионной организации и ассоциированным членом Европейского вещательного союза. В структуру ICRT входят несколько теле- и радиостанций Кубы, в том числе Cubavision, Radio Reloj и Radio Rebelde.