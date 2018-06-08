Госдеп высказался по поводу увольнения главы общественного ТВ Черногории

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. США считают, что увольнение главы государственной телерадиокомпании Черногории противоречит свободе слова, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Совет директоров телерадиокомпании RTCG в четверг постановил уволить гендиректора Андриану Кадию, объявив, что та злоупотребила своим служебным положением и непрофессионально руководила компанией. Предполагается, что Кадия незаконно подписывала контракты с местными неправительственными организациями на производство документальных расследований, которые могли нанести ущерб независимости телерадиокомпании. При этом ряд СМИ предположил, что увольнение Кадии организовала правящая Демократическая партия социалистов Черногории, чтобы установить политический контроль над компанией.

"Данное решение управляющего совета государственной телерадиокомпании подрывает свободу СМИ в Черногории", — заявила Науэрт, по словам которой, свобода слова необходима, в том числе и для евроатлантической интеграции страны.

"Черногория должна сделать больше, чтобы защищать свободу слова и редакционную независимость государственной телерадиокомпании", — заявила Науэрт.