Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 109 человек

МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости. Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале выросло до 109 человек, сообщил в четверг национальный институт судебных наук.

Ранее сообщалось о 101 подтвержденном погибшем. При этом по состоянию на вечер 6 июня погибших было 99.

По данным института, в течение 7 июня в морги поступили десять тел. Еще 192 человека считаются пропавшими без вести.

Прокуратура Гватемалы открыла расследование в связи с гибелью людей при извержении Фуэго. Потоки лавы и пепел покрыли близлежащие поселки.