МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Правительство Германии все еще ждет от Великобритании доказательств, подтверждающих вину России в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает немецкая радиостанция rbb Inforadio.

На этой неделе, по информации станции, в бундестаге прошло закрытое заседание специального комитета, посвященное инциденту в Солсбери. По состоянию на 6 июня, отмечает rbb Inforadio, было известно лишь то, что в отравлении был использован яд "Новичок", произведенный в Советском Союзе.

При этом британское правительство не предоставило информации, которая бы подтвердила, что вещество имеет российское происхождение, и что ответственность за отравление несет Москва. Кроме того, отмечается, что немецкие спецслужбы, используя свои источники, не смогли установить ответственных за отравление.

Отравление в Солсбери

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.

В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила о намерении вернуться в России.