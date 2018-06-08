Турчинов обвинил Запад в двойных стандартах из-за "Северного потока – 2"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов считает, что Запад демонстрирует политику двойных стандартов в своем отношении к газопроводу "Северный поток — 2". Об этом сообщает lb.ua.

"Все больше и больше (западных) политиков говорят, что их страны устали от санкций, и предлагают их отменять, сокращать. То есть Украина не устала от крови и боли, которую испытывает каждый, а наши партнеры устали от санкций, которые фактически являются защитой для той же Европы ", — сказал он.

В этом контексте, по его словам, газопровод "Северный поток — 2" является ярким примером двойных стандартов внутри Европы.

"С одной стороны — формально говорят о продлении санкций, а с другой — помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечеркивают все наработки, которые происходили в последние четыре года", — заявил Турчинов.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, которая не хочет потерять доходы от транзита российского газа, и США, вынашивающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода и относиться к проекту исключительно как к экономическому.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В мае президент России Владимир Путин сообщил, что запуск "Северного потока — 2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

В апреле председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.