Аргентина и МВФ договорились о выделении кредита на $50 миллиардов

МЕХИКО, 8 июн — РИА Новости. Власти Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) договорились в четверг о выделении стране кредита в размере 50 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.

Эти средства выделяются на срок в три года.

В начале мая президент Маурисио Макри сообщил, что правительство страны обратилось к МВФ с просьбой о предоставлении кредита. По словам президента, это было обусловлено ухудшением внешнеэкономических условий, ростом ставок и цены нефти, а Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, что стало следствием огромных государственных расходов.