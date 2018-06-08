ЕС рассчитывает обсудить на саммите G7 вопросы пошлин, Ирана, России и КНДР

БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск и глава ЕК Жан-Клод Юнкер будут представлять Евросоюз на открывающемся в Квебеке саммите G7, в ЕС рассчитывают на обсуждение мер США в сфере торговли, а также вопросов РФ, КНДР и Ирана.

Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, в небольшом курортном городе Ла-Мальбе.

"Лидеры, вероятно, обсудят недавние односторонние торговые меры США, а также отношения с Ираном, Россией и Северной Кореей", — говорится в сообщении Совета ЕС перед саммитом.

Во внешнеполитическом блоке планируется обсуждение проблем "денуклеаризации на Корейском полуострове" и "войны в Сирии".

"Саммит "большой семерки" также предоставит ЕС возможность выступить в защиту основанного на правилах порядка и связанных с ним организаций, как наилучшего подхода к глобальному управлению", — отмечается в сообщении.

В ЕС рассчитывают среди экономических вопросов обсудить и реформы ВТО.

Ранее источник в структурах ЕС сообщил журналистам, что "ядерная сделка с Ираном и вопрос его ракетной программы и деятельности в регионе также ожидаются в числе важных вопросов дискуссий".

ЕС принимает участие во всех рабочих заседаниях саммитов G7 с 1981 года.