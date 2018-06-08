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В мире

Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос про Донбасс

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2018 (228)
00:5608.06.2018
(обновлено: 01:13 08.06.2018)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российский писатель Захар Прилепин в интервью RT прокомментировал ответ Владимира Путина на его вопрос о Донбассе в ходе прямой линии.

Президент РФ Владимир Путин после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Большой селектор: главные ответы "прямой линии" Путина

Прилепин обратился к президенту в качестве советника главы ДНР и офицера армии самопровозглашенной республики. Он рассказал о существующих в Донбассе опасениях, что украинские силовики начнут военную операцию во время чемпионата мира по футболу. Писатель попросил президента прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Путин выразил надежду на то, что нападения не произойдет, однако отметил, что в случае подобного развития событий "последствия для украинской государственности будут серьезными".

Прилепин заявил, что в словах Путина он услышал то, что и хотел.

"Первый ключевой момент — что в случае наступления Украина рискует потерять свою государственность. Второй ключевой момент — что народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и не является избирателем киевской власти, что так или иначе подчеркивает легитимность выборов Донбасса. И третий пункт — Россия делает все для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию".

"Те вещи, которые мне важны, они прозвучали", — заключил писатель.

Проблема Донбасса

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Нынешнее руководство Украины не способно решить проблему Донбасса, считает президент России Владимир Путин.

"То, что происходит в целом вокруг этих территорий — это, конечно, печально. Но это, кстати, говорит еще и о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему", — заявил Путин в ходе прямой линии в четверг.

Он выразил недоумение, каким образом Украина пытается решать эту проблему, "считая эти территории своими" и при этом "организуя полную блокаду этих территорий", а людей, которых считает своими гражданами, подвергает обстрелам.

"Страдают мирные жители — именно мирные жители. И сейчас представители ОБСЕ фиксируют увеличение этих обстрелов именно со стороны вооруженных сил Украины. Зачем это делать, когда нужно просто идти по пути выполнения минских соглашений? Просто нелепо с точки зрения реализации конечного результата восстановления территориальной целостности страны. Чем дольше и чем дальше это происходит, тем хуже для Украины", — считает Путин.

Урегулирование в рамках минских договоренностей

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог: Киев явно идет на обострение ситуации в Донбассе
Россия сделает все для урегулирования проблемы Донбасса в рамках минских договоренностей, заявил Путин в ходе прямой линии.

"Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках минского процесса и минских договоренностей", — прокомментировал глава государства ситуацию в Донбассе.

Президент также заявил, что Россия оказывает и продолжит оказывать помощь ЛНР и ДНР.

"Мы видим, что там происходит, и видим, как люди это все переносят. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше", — сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что Россия и Украина имеют общее будущее, несмотря на нынешние проблемы между двумя странами.

"Мы долго говорили о ситуации в ДНР и ЛНР, о ситуации в Донбассе в целом. Это большая трагедия украинского народа и наших соотечественников. Я, вы знаете, всегда относился к Украине как к братской стране, и считаю украинцев и русских практически одним народом, у нас общее прошлое. И уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня есть и общее будущее", — сказал Путин.

"Украина вступила в новый внутриполитический цикл"

Солдат украинской армии
© AP Photo / Sergei Grits
Военный политолог: Киев заинтересован, чтобы на Украину пошли "реки оружия"
Внутриполитическая ситуация на Украине усугубляется в преддверии выборов, нынешние власти не в состоянии решить проблему ЛНР и ДНР потому, что не заинтересованы в том, чтобы голоса жителей этих территорий были учтены, считает Путин.

"Мне иногда кажется, что Украина, вступая сейчас в новый внутриполитический цикл, в том числе и по выборам в Раду, и по выборам президента, — ситуация в этой связи усугубляется. И я еще раз хочу это подчеркнуть. Нынешние украинские власти, особенно в этой ситуации, не в состоянии решить проблему этих территорий — ЛНР и ДНР — в том числе и потому, что им не нужны избиратели с этих территорий. Потому что ясно, что они за действующую власть никогда не проголосуют", — заявил президент.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Минские соглашения
Минские соглашения
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Виктор Романенко
А мне интересно, где раньше поднимут планку пенсионного возраста? Украина - по требованию МВФ, или Россия-по требованию (со слов Лагард на ПМЭФ "эффективного менеджера и команды") Силуанова? Кто такая Лагард напоминать надо?
02:23
08.06.2018
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