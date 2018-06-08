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В мире

Австрия предложила провести у себя встречу Путина и Трампа

00:4408.06.2018
(обновлено: 02:11 08.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фотоВладимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Австрийские власти готовы провести у себя встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом сказал РИА Новости представитель совета национальной безопасности Белого дома.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин назвал смешными заявления о том, что Трамп толкает Европу в его руки

В то же время собеседник агентства отметил, что несмотря на обсуждение встречи, пока Вашингтону "нечего объявить на этот счет".

Ранее о готовности Австрии принять саммит президентов России и США сообщила газета Wall Street Journal. Высокопоставленный европейский источник сообщил WSJ, что саммит может пройти в Вене летом. По его словам, Путин выступил с такой инициативой в ходе встречи с австрийским канцлером Себастьяном Курцем, а тот в свою очередь пообещал обсудить идею с американской стороной.

Ранее Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF выразил мнение, что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в вопросе саммита лидеров двух стран не хватает "конкретики".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucc
Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее, заявил Лавров
На прошлой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры об организации встречи Путина и Трампа. При этом в конце мая помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что вопрос встречи пока не прорабатывается.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле прошлого года они провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, а в ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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kaktus1771
Незачем встречаться с человеком, у которого "семь пятниц на неделе".
02:12
08.06.2018
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Вечный Странник
Да не будет никакой отдельной встречи... Со стороны Сша не позволят это встрече состоятся
01:49
08.06.2018
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oleg
Да нет уж, давайте в Крыму. Сразу будет видно кто есть "партнер".
01:43
08.06.2018
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VitaliyTitov125
oleg, в Ливадийском дворце и точка!
01:56
08.06.2018
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VitaliyTitov125
Ну пусть австрийцы тогда выкрадут Трампа из США, и Путин приедет...
01:28
08.06.2018
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