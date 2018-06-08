МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Австрийские власти готовы провести у себя встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом сказал РИА Новости представитель совета национальной безопасности Белого дома.

В то же время собеседник агентства отметил, что несмотря на обсуждение встречи, пока Вашингтону "нечего объявить на этот счет".

Ранее о готовности Австрии принять саммит президентов России и США сообщила газета Wall Street Journal. Высокопоставленный европейский источник сообщил WSJ, что саммит может пройти в Вене летом. По его словам, Путин выступил с такой инициативой в ходе встречи с австрийским канцлером Себастьяном Курцем, а тот в свою очередь пообещал обсудить идею с американской стороной.

Ранее Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF выразил мнение, что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в вопросе саммита лидеров двух стран не хватает "конкретики".

На прошлой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры об организации встречи Путина и Трампа. При этом в конце мая помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что вопрос встречи пока не прорабатывается.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле прошлого года они провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, а в ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.