Глава МИД Турции призвал Европу не забывать об "аннексии Крыма"

АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению "начали забывать про Крым", и вновь заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к России.

"Мы не забыли о Крыме и никогда не забудем, его аннексию не признали и не признаем… Некоторые страны Европы начали забывать про Крым. Мы им напоминаем: если вы забудете сегодня про Крым, и если завтра с Украиной что-нибудь случится, то вы будете нести за это ответственность", — заявил Чавушоглу, выступая перед членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам в Анкаре. Его цитирует газета Yeni Safak.

Свое заявление Чавушоглу сделал в присутствии главы МИД Украины Павла Климкина и депутата Верховной рады Украины, одного из лидеров организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева, которые участвуют в мероприятиях, приуроченных к 74-й годовщине депортации крымско-татарского народа.

Турция не первый раз заявляет о непризнании присоединения Крыма к России. В частности, в марте МИД республики опубликовал заявление, в котором назвал референдум о вхождении полуострова в состав РФ "нелигитимным". В ответ вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов напомнил Анкаре о послевоенных договорах, в которых безусловно признавался суверенитет России над полуостровом.

После распада СССР Крым оказался в составе Украины, но в марте 2014 года вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией тогда высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

* Запрещенная в России экстремистская организация