Нападение слона на лодку попало на видео

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Участница сафари в Ботсване сняла нападение слона на видео. Его опубликовал Youtube-канал Kruger Sightings.
"Я решила снять ролик, чтобы записать звуки, которые издает слон, когда щиплет траву, жует ее и дышит, чтобы потом доказать, насколько близко мы подошли к нему", — говорится в описании к видео.
Женщина отмечает, что лодка "нарушила зону комфорта" животного.
На кадрах видно, как слон приблизился к участникам сафари и начал толкать судно, чтобы его перевернуть. Капитан быстро отреагировал на инцидент и сдал назад.
Туристы в результате нападения не пострадали.