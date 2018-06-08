Нападение слона на лодку попало на видео

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Участница сафари в Ботсване сняла нападение слона на видео. Его опубликовал Youtube-канал Kruger Sightings.

"Я решила снять ролик, чтобы записать звуки, которые издает слон, когда щиплет траву, жует ее и дышит, чтобы потом доказать, насколько близко мы подошли к нему", — говорится в описании к видео.

Женщина отмечает, что лодка "нарушила зону комфорта" животного.

На кадрах видно, как слон приблизился к участникам сафари и начал толкать судно, чтобы его перевернуть. Капитан быстро отреагировал на инцидент и сдал назад.

Туристы в результате нападения не пострадали.