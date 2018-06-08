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Умереть в одиночестве. Как исчезают страны Восточной Европы

08:0008.06.2018
(обновлено: 08:03 08.06.2018)
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© Sputnik / Робертс ВицупсЗдание завода Радиотехника в РигеЗдание завода Радиотехника в Риге
© Sputnik / Робертс Вицупс

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Бывшие советские республики и небольшие государства, входившие в Варшавский блок, теряют население. Рождаемость в этих странах сократилась за последние 30 лет вдвое, достигнув критически низких значений. По мнению демографов, к 2050 году численность граждан Латвии, Болгарии, Молдавии уменьшится еще на четверть. И национализм, господствующий в Восточной Европе, не поможет изменить ситуацию к лучшему.

"Статистические данные сокрушительны"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Неудачу национальных государств в сохранении собственного населения ярче всего демонстрирует Латвия. После обретения независимости в 1991 году страна потеряла четверть граждан. Значительная часть пришлась на этнических латышей, численность которых балансирует на грани одного миллиона человек. Если психологически важный уровень будет пройден, народ официально признают вымирающим.

© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкАкция протеста против решения президента Латвии Раймонда Вейониса принять закон о полном переводе школ на латышский язык обучения
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Акция протеста против решения президента Латвии Раймонда Вейониса принять закон о полном переводе школ на латышский язык обучения

Тревогу бьет латвийский журналист Отто Озолс. "Последние статистические данные сокрушительны. С 2000 года Латвия ежегодно в среднем теряла один процент населения. Таким образом, за 18 лет Латвия лишилась… 18% граждан. В этом году мы празднуем 100-летие государства. Через 50 лет наши дети и внуки будут отмечать 150-летие. И нет никаких признаков, что процесс затормозится, а значит, 150-летие Латвийской Республики мы встретим с 50-процентным сокращением населения. По сути, это означает фактическое исчезновение латышского языка, культуры, традиций в обозримом будущем. Это сухой и беспощадный холодный факт, а не драматизированное преувеличение. Цифры подтверждают это", — ужасается публицист на своей странице в социальной сети.

Драматическому уменьшению численности латышей способствует упадок в стране социальной инфраструктуры. Вместо поддержки здравоохранения Рига делает ставку на праволиберальные экономические рецепты: открытость для бизнеса и низкие налоги. После кризиса 2008 года Прибалтийские страны вернулись к устойчивому экономическому росту. Однако население продолжает сокращаться.  

"Националисты, находящиеся у власти, лишь на словах утверждают, что их интересует восстановление рождаемости. Дальше призывов дело не идет. В последние годы увеличили мизерное пособие для многодетных. Для семьи с тремя детьми — примерно 130 евро. И это все", — рассказала РИА Новости общественный активист из Латвии Надежда Лосева.

По мнению российского политолога Александра Носовича, специализирующегося по Прибалтийскому региону, Латвия и в меньшей степени Эстония смирились с вымиранием, хотя и не говорят об этом открыто. "Такой вывод напрашивается при анализе их политики. В Латвии и Эстонии озабочены борьбой за власть, внутренними склоками, естественно, противостоянием с Россией, но не восстановлением численности населения. Из этого я делаю вывод: да, они смирились", — заявил он РИА Новости.

Молдаване уехали и не вернутся

Здание парламента Молдавии. Архивное фото
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
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Стремительно пустеет и еще одно восточноевропейское государство, возникшее после распада СССР, — Молдавия. В конце 1980-х советская республика на Днестре лидировала по темпам прироста населения, оспаривая первое место у Таджикистана. Переход к рынку дался трудно. В условиях свободной конкуренции граждане разбежались, а рождаемость критически снизилась.

© Sputnik / Miroslav RotariМолдавские леи
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавские леи

"Население нашей страны — 3,5 миллиона человек, при этом более миллиона находится на заработках за рубежом, 600 тысяч в одной только России. Естественно, что они оседают в странах пребывания. И возвращаться не собираются, видя, что ничего не меняется к лучшему. Это большая беда", — рассказал РИА Новости депутат парламента Молдавии Влад Батрынча. По его словам, депопуляция выглядит особенно пугающе, если учесть небольшие размеры государства. "Я бы даже назвал это трагедией, — говорит он. — Для будущего стране необходим человеческий материал. Его отсутствие — серьезная помеха даже просто с экономической точки зрения. Должны прийти инвестиции, но без людей это невозможно".

Политический класс Молдавии расколот по вопросу об отношении к России. Многие рассчитывают на присоединение к Европейскому союзу. Однако открытие трудовых рынков государств Южной Европы, где язык близок к молдавскому, способен вызвать отток населения, превосходящий даже нынешние высокие показатели. Противопоставить эмиграции высокую рождаемость Кишиневу не по силам. Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что программы восстановления численности населения в стране, где смертность уже давно превышает рождаемость, нет и не предвидится.

Вниз по-болгарски 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Болгарии Румен Радев на торжественной церемонии, посвященной 140-й годовщине освобождения Болгарии от османского ига. 3 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В отличие от бывших советских республик, страны распавшегося Варшавского блока осознают опасность депопуляции, но не знают, как с этим справиться. Один из характерных примеров — Болгария, лидирующая сейчас по темпам сокращения населения в мире. В 1989 году в стране было девять миллионов человек, в 2017-м — семь миллионов. К 2050-му демографы ожидают падение до 5,5 миллиона. 

© AFP 2018 / Nikolay DoychinovМигранты и полиция в лагере для беженцев Харманли на юге Болгарии. 25 ноября 2016
© AFP 2018 / Nikolay Doychinov
Мигранты и полиция в лагере для беженцев Харманли на юге Болгарии. 25 ноября 2016

С начала 2000-х София реализует различные программы стимулирования рождаемости, заметные и на международном уровне. Так, в стране оплачиваемый декретный отпуск — 32 недели, столь продолжительного больше нигде нет. Многодетные семьи получают денежное пособие. Однако молодые болгары продолжают уезжать, пользуясь отсутствием границ в ЕС.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Павла Канделя, ни религиозный фактор — призывы православной церкви "плодиться и размножаться", ни национализм не помогут Болгарии справиться с проблемой. Слишком низкий уровень жизни. "Болгары уезжают за рубеж и остаются там. Создать смешанную семью в другой стране считается удачей. Есть те, кто намерен возвратиться, но когда это произойдет?" — резюмирует Кандель.

"Отставание неизбежно"

Флаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В глобальном пространстве ЕС модель национального государства пробуксовывает, не позволяя принявшим ее странам выполнить взятые на себя обязательства — сохранять население, культуру, поддерживать статус на международной арене.
Положение можно назвать трагикомическим: от переселенцев (и от исторически проживающих в восточноевропейских государствах меньшинств) местные власти с успехом "защищаются", а остановить отъезд собственных граждан и вымирание не в состоянии. Миграционный кризис 2015 года высветил эту проблему. Государства Восточной Европы отказались принимать беженцев из Сирии, но выхода из собственного демографического тупика не нашли. В некоторых случаях пути решения проблемы перерезаны на законодательном уровне.

© РИА Новости / Сергей МелконовПерейти в фотобанкУчастники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников у памятника Свободы в Риге
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Участники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников у памятника Свободы в Риге

"В условиях депопуляции Латвия нуждается в импорте рабочей силы, чтобы экономика совершила серьезный рывок. Но иммиграционное законодательство Латвии настолько жесткое, что гастарбайтер даже из политически дружественной Украины не может просто приехать и спокойно работать на гарантированном рабочем месте, например, в сельском хозяйстве", — объясняет РИА Новости депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

"Жесткие языковые требования к знанию украинцем латышского, невыполнимые правила трудовой визы, огромные пошлины для бизнесмена на импорт рабочей силы сводят на нет любые усилия в этом направлении. А экономике Латвии сейчас, по самым скромным подсчетам, нужно как минимум 400 тысяч человек — работоспособных, с самыми разными профессиями: от сборщика урожая на полях до IT-специалистов. Это пятая часть номинального населения Латвии. Для решения проблемы нужны кардинальные меры, иначе отставание в рамках ЕС неизбежно", — заключает парламентарий.

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В мире
Комментарии
16 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Это всё хорошие новости. И награда достойная их. По заслугам, тем, кто добра не помнит, а руку дающего кусает.
08:10
08.06.2018
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dita.moskvina
Очень жаль, что Запад своего добился в этом разрушительном процессе....
08:24
08.06.2018
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