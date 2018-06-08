Умереть в одиночестве. Как исчезают страны Восточной Европы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Бывшие советские республики и небольшие государства, входившие в Варшавский блок, теряют население. Рождаемость в этих странах сократилась за последние 30 лет вдвое, достигнув критически низких значений. По мнению демографов, к 2050 году численность граждан Латвии, Болгарии, Молдавии уменьшится еще на четверть. И национализм, господствующий в Восточной Европе, не поможет изменить ситуацию к лучшему.

"Статистические данные сокрушительны"

© Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Акция протеста против решения президента Латвии Раймонда Вейониса принять закон о полном переводе школ на латышский язык обучения © Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Акция протеста против решения президента Латвии Раймонда Вейониса принять закон о полном переводе школ на латышский язык обучения

Неудачу национальных государств в сохранении собственного населения ярче всего демонстрирует Латвия. После обретения независимости в 1991 году страна потеряла четверть граждан. Значительная часть пришлась на этнических латышей, численность которых балансирует на грани одного миллиона человек. Если психологически важный уровень будет пройден, народ официально признают вымирающим.

Тревогу бьет латвийский журналист Отто Озолс. "Последние статистические данные сокрушительны. С 2000 года Латвия ежегодно в среднем теряла один процент населения. Таким образом, за 18 лет Латвия лишилась… 18% граждан. В этом году мы празднуем 100-летие государства. Через 50 лет наши дети и внуки будут отмечать 150-летие. И нет никаких признаков, что процесс затормозится, а значит, 150-летие Латвийской Республики мы встретим с 50-процентным сокращением населения. По сути, это означает фактическое исчезновение латышского языка, культуры, традиций в обозримом будущем. Это сухой и беспощадный холодный факт, а не драматизированное преувеличение. Цифры подтверждают это", — ужасается публицист на своей странице в социальной сети.

Драматическому уменьшению численности латышей способствует упадок в стране социальной инфраструктуры. Вместо поддержки здравоохранения Рига делает ставку на праволиберальные экономические рецепты: открытость для бизнеса и низкие налоги. После кризиса 2008 года Прибалтийские страны вернулись к устойчивому экономическому росту. Однако население продолжает сокращаться.

"Националисты, находящиеся у власти, лишь на словах утверждают, что их интересует восстановление рождаемости. Дальше призывов дело не идет. В последние годы увеличили мизерное пособие для многодетных. Для семьи с тремя детьми — примерно 130 евро. И это все", — рассказала РИА Новости общественный активист из Латвии Надежда Лосева.

По мнению российского политолога Александра Носовича, специализирующегося по Прибалтийскому региону, Латвия и в меньшей степени Эстония смирились с вымиранием, хотя и не говорят об этом открыто. "Такой вывод напрашивается при анализе их политики. В Латвии и Эстонии озабочены борьбой за власть, внутренними склоками, естественно, противостоянием с Россией, но не восстановлением численности населения. Из этого я делаю вывод: да, они смирились", — заявил он РИА Новости.

Молдаване уехали и не вернутся

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдавские леи © Sputnik / Miroslav Rotari Молдавские леи

Стремительно пустеет и еще одно восточноевропейское государство, возникшее после распада СССР, — Молдавия. В конце 1980-х советская республика на Днестре лидировала по темпам прироста населения, оспаривая первое место у Таджикистана. Переход к рынку дался трудно. В условиях свободной конкуренции граждане разбежались, а рождаемость критически снизилась.

"Население нашей страны — 3,5 миллиона человек, при этом более миллиона находится на заработках за рубежом, 600 тысяч в одной только России. Естественно, что они оседают в странах пребывания. И возвращаться не собираются, видя, что ничего не меняется к лучшему. Это большая беда", — рассказал РИА Новости депутат парламента Молдавии Влад Батрынча. По его словам, депопуляция выглядит особенно пугающе, если учесть небольшие размеры государства. "Я бы даже назвал это трагедией, — говорит он. — Для будущего стране необходим человеческий материал. Его отсутствие — серьезная помеха даже просто с экономической точки зрения. Должны прийти инвестиции, но без людей это невозможно".

Политический класс Молдавии расколот по вопросу об отношении к России. Многие рассчитывают на присоединение к Европейскому союзу. Однако открытие трудовых рынков государств Южной Европы, где язык близок к молдавскому, способен вызвать отток населения, превосходящий даже нынешние высокие показатели. Противопоставить эмиграции высокую рождаемость Кишиневу не по силам. Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что программы восстановления численности населения в стране, где смертность уже давно превышает рождаемость, нет и не предвидится.

Вниз по-болгарски

© AFP 2018 / Nikolay Doychinov Мигранты и полиция в лагере для беженцев Харманли на юге Болгарии. 25 ноября 2016 © AFP 2018 / Nikolay Doychinov Мигранты и полиция в лагере для беженцев Харманли на юге Болгарии. 25 ноября 2016

В отличие от бывших советских республик, страны распавшегося Варшавского блока осознают опасность депопуляции, но не знают, как с этим справиться. Один из характерных примеров — Болгария, лидирующая сейчас по темпам сокращения населения в мире. В 1989 году в стране было девять миллионов человек, в 2017-м — семь миллионов. К 2050-му демографы ожидают падение до 5,5 миллиона.

С начала 2000-х София реализует различные программы стимулирования рождаемости, заметные и на международном уровне. Так, в стране оплачиваемый декретный отпуск — 32 недели, столь продолжительного больше нигде нет. Многодетные семьи получают денежное пособие. Однако молодые болгары продолжают уезжать, пользуясь отсутствием границ в ЕС.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Павла Канделя, ни религиозный фактор — призывы православной церкви "плодиться и размножаться", ни национализм не помогут Болгарии справиться с проблемой. Слишком низкий уровень жизни. "Болгары уезжают за рубеж и остаются там. Создать смешанную семью в другой стране считается удачей. Есть те, кто намерен возвратиться, но когда это произойдет?" — резюмирует Кандель.

"Отставание неизбежно"

В глобальном пространстве ЕС модель национального государства пробуксовывает, не позволяя принявшим ее странам выполнить взятые на себя обязательства — сохранять население, культуру, поддерживать статус на международной арене.Положение можно назвать трагикомическим: от переселенцев (и от исторически проживающих в восточноевропейских государствах меньшинств) местные власти с успехом "защищаются", а остановить отъезд собственных граждан и вымирание не в состоянии. Миграционный кризис 2015 года высветил эту проблему. Государства Восточной Европы отказались принимать беженцев из Сирии, но выхода из собственного демографического тупика не нашли. В некоторых случаях пути решения проблемы перерезаны на законодательном уровне.

"В условиях депопуляции Латвия нуждается в импорте рабочей силы, чтобы экономика совершила серьезный рывок. Но иммиграционное законодательство Латвии настолько жесткое, что гастарбайтер даже из политически дружественной Украины не может просто приехать и спокойно работать на гарантированном рабочем месте, например, в сельском хозяйстве", — объясняет РИА Новости депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

"Жесткие языковые требования к знанию украинцем латышского, невыполнимые правила трудовой визы, огромные пошлины для бизнесмена на импорт рабочей силы сводят на нет любые усилия в этом направлении. А экономике Латвии сейчас, по самым скромным подсчетам, нужно как минимум 400 тысяч человек — работоспособных, с самыми разными профессиями: от сборщика урожая на полях до IT-специалистов. Это пятая часть номинального населения Латвии. Для решения проблемы нужны кардинальные меры, иначе отставание в рамках ЕС неизбежно", — заключает парламентарий.