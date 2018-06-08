Умереть в одиночестве. Как исчезают страны Восточной Европы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Бывшие советские республики и небольшие государства, входившие в Варшавский блок, теряют население. Рождаемость в этих странах сократилась за последние 30 лет вдвое, достигнув критически низких значений. По мнению демографов, к 2050 году численность граждан Латвии, Болгарии, Молдавии уменьшится еще на четверть. И национализм, господствующий в Восточной Европе, не поможет изменить ситуацию к лучшему.
"Статистические данные сокрушительны"
Тревогу бьет латвийский журналист Отто Озолс. "Последние статистические данные сокрушительны. С 2000 года Латвия ежегодно в среднем теряла один процент населения. Таким образом, за 18 лет Латвия лишилась… 18% граждан. В этом году мы празднуем 100-летие государства. Через 50 лет наши дети и внуки будут отмечать 150-летие. И нет никаких признаков, что процесс затормозится, а значит, 150-летие Латвийской Республики мы встретим с 50-процентным сокращением населения. По сути, это означает фактическое исчезновение латышского языка, культуры, традиций в обозримом будущем. Это сухой и беспощадный холодный факт, а не драматизированное преувеличение. Цифры подтверждают это", — ужасается публицист на своей странице в социальной сети.
Драматическому уменьшению численности латышей способствует упадок в стране социальной инфраструктуры. Вместо поддержки здравоохранения Рига делает ставку на праволиберальные экономические рецепты: открытость для бизнеса и низкие налоги. После кризиса 2008 года Прибалтийские страны вернулись к устойчивому экономическому росту. Однако население продолжает сокращаться.
"Националисты, находящиеся у власти, лишь на словах утверждают, что их интересует восстановление рождаемости. Дальше призывов дело не идет. В последние годы увеличили мизерное пособие для многодетных. Для семьи с тремя детьми — примерно 130 евро. И это все", — рассказала РИА Новости общественный активист из Латвии Надежда Лосева.
По мнению российского политолога Александра Носовича, специализирующегося по Прибалтийскому региону, Латвия и в меньшей степени Эстония смирились с вымиранием, хотя и не говорят об этом открыто. "Такой вывод напрашивается при анализе их политики. В Латвии и Эстонии озабочены борьбой за власть, внутренними склоками, естественно, противостоянием с Россией, но не восстановлением численности населения. Из этого я делаю вывод: да, они смирились", — заявил он РИА Новости.
Молдаване уехали и не вернутся
"Население нашей страны — 3,5 миллиона человек, при этом более миллиона находится на заработках за рубежом, 600 тысяч в одной только России. Естественно, что они оседают в странах пребывания. И возвращаться не собираются, видя, что ничего не меняется к лучшему. Это большая беда", — рассказал РИА Новости депутат парламента Молдавии Влад Батрынча. По его словам, депопуляция выглядит особенно пугающе, если учесть небольшие размеры государства. "Я бы даже назвал это трагедией, — говорит он. — Для будущего стране необходим человеческий материал. Его отсутствие — серьезная помеха даже просто с экономической точки зрения. Должны прийти инвестиции, но без людей это невозможно".
Политический класс Молдавии расколот по вопросу об отношении к России. Многие рассчитывают на присоединение к Европейскому союзу. Однако открытие трудовых рынков государств Южной Европы, где язык близок к молдавскому, способен вызвать отток населения, превосходящий даже нынешние высокие показатели. Противопоставить эмиграции высокую рождаемость Кишиневу не по силам. Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что программы восстановления численности населения в стране, где смертность уже давно превышает рождаемость, нет и не предвидится.
Вниз по-болгарски
С начала 2000-х София реализует различные программы стимулирования рождаемости, заметные и на международном уровне. Так, в стране оплачиваемый декретный отпуск — 32 недели, столь продолжительного больше нигде нет. Многодетные семьи получают денежное пособие. Однако молодые болгары продолжают уезжать, пользуясь отсутствием границ в ЕС.
По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Павла Канделя, ни религиозный фактор — призывы православной церкви "плодиться и размножаться", ни национализм не помогут Болгарии справиться с проблемой. Слишком низкий уровень жизни. "Болгары уезжают за рубеж и остаются там. Создать смешанную семью в другой стране считается удачей. Есть те, кто намерен возвратиться, но когда это произойдет?" — резюмирует Кандель.
"Отставание неизбежно"
Положение можно назвать трагикомическим: от переселенцев (и от исторически проживающих в восточноевропейских государствах меньшинств) местные власти с успехом "защищаются", а остановить отъезд собственных граждан и вымирание не в состоянии. Миграционный кризис 2015 года высветил эту проблему. Государства Восточной Европы отказались принимать беженцев из Сирии, но выхода из собственного демографического тупика не нашли. В некоторых случаях пути решения проблемы перерезаны на законодательном уровне.
"В условиях депопуляции Латвия нуждается в импорте рабочей силы, чтобы экономика совершила серьезный рывок. Но иммиграционное законодательство Латвии настолько жесткое, что гастарбайтер даже из политически дружественной Украины не может просто приехать и спокойно работать на гарантированном рабочем месте, например, в сельском хозяйстве", — объясняет РИА Новости депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.
"Жесткие языковые требования к знанию украинцем латышского, невыполнимые правила трудовой визы, огромные пошлины для бизнесмена на импорт рабочей силы сводят на нет любые усилия в этом направлении. А экономике Латвии сейчас, по самым скромным подсчетам, нужно как минимум 400 тысяч человек — работоспособных, с самыми разными профессиями: от сборщика урожая на полях до IT-специалистов. Это пятая часть номинального населения Латвии. Для решения проблемы нужны кардинальные меры, иначе отставание в рамках ЕС неизбежно", — заключает парламентарий.