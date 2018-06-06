В ЛНР прокомментировали предложение Авакова судить за "коллаборационизм"

ЛУГАНСК, 6 июня — РИА Новости. Предложения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по амнистии и борьбе с "коллаборационизмом" не приведут к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости в среду представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил судить за "коллаборационизм" руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также граждан, сражавшихся против украинской армии. также Ранее ряд депутатов внесли на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект, который предполагает введение ответственности за "коллаборационизм". В документе "коллаборационистами" названы, в частности, лица, якобы сотрудничающие с РФ, а также "ведущие торгово-экономическую и информационно-психологическую войну" против Украины.

"Во-первых, с такими предложениями по проведению амнистии и борьбе с коллаборационизмом, как озвучены Аваковым, Украина никогда не придёт к урегулированию конфликта и примирению", — заявил Мирошник. Он уточнил, что на счету у ВС Украины нет побед в текущем конфликте в Донбассе, а только два крупных поражения под Иловайском и Дебальцево, потому, по мнению собеседника агентства, у Киева нет оснований диктовать какие-либо условия с позиции силы.

"Во-вторых, представителю правительства, которое находится под внешним управлением из-за океана, вовсе не с руки вообще рассуждать о "коллаборационизме" и навешивать кому-то такие ярлыки, того кем он сам является", — отметил представитель ЛНР.

По мнению Мирошника, третьим фактором против данных предложений, выступает факт военных преступлений украинских силовиков в зоне проведения военной операции. "В-третьих, вынося в публичную сферу эту тему, Аваков, видимо, мечтает, что и мы, и мир забудут о его военных преступлениях, легализации и финансировании бандформирований, с названием нацбаты, отличившихся в мародерстве, издевательствах над мирным населением, насилии", — добавил представитель ЛНР.