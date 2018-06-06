В ЛНР обвинили Авакова в попытке манипулировать сознанием жителей Донбасса

ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по амнистии является попыткой манипуляции сознанием жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

Ранее Аваков призвал "начать широкий и откровенный общественный диалог" на тему амнистии участников конфликта в Донбассе. Также он предложил судить за "коллаборационизм" руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и граждан, сражавшихся против украинской армии.

"В призывах Авакова изначально присутствуют попытки манипуляции сознанием населения оставшейся под влиянием Киева части Украины. Инициируя эту тему, он, вероятнее всего, осознаёт, что вряд ли может быть амнистирован за свою деятельность в период АТО и нахождения на посту министра МВД", — сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что Аваков лично принимал решения "о формировании из рецидивистов бандформирований и их легализации под крышей Нацгвардии Украины". "Тех самых националистических батальонов, которые в Донбассе себя очень ярко проявили в мародерствах, грабежах, издевательствах над мирным населением. Аваков — отец родной и защитник этих банд и по международным законам не может попасть под амнистию", — добавил представитель ЛНР.

Мирошник уточнил, что Киев, в соответствии с минскими соглашениями, закреплёнными резолюцией СБ ООН, обязан принять закон об амнистии, помиловании и запрете преследования участников событий на юго-востоке Украины. Мирошник считает, что при принятии и согласовании такого закона Киев будет исходить из международных стандартов амнистии для немеждународных вооруженных конфликтов.

"И такой процесс может быть реализован только после согласования проекта закона и процедуры со второй стороной конфликта — республиками Донбасса. В любом другом случае это не более чем имитация, направленная на отвлечение внимания от реальных проблем оставшейся под контролем Киева части Украины", — заключил представитель ЛНР.