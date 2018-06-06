Грузинский дизайнер сделал сапоги из "российских паспортов"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бренд Vetements, созданный грузинским дизайнером Демной Гвасалией, представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта.

Публикация от VETEMENTS (@vetements_official) 6 Июн 2018 в 6:25 PDT

Остроносые сапоги на шпильке сделаны из ярко-алого материала, подобранного в тон к обложке документа. На изделие нанесли паттерн с гербами России, причем на опубликованном в Instagram снимке видно, что один из двухглавых орлов оказался у самой подошвы.

Не все пользователи оценили замысел дизайнера. Некоторые комментаторы поинтересовались, почему он не стал использовать для изготовления обуви принт по мотивам грузинского паспорта. Один из пользователей спросил, не страдает ли бренд от нехватки материалов.

Французская фирма Vetements основана Гвасалией в 2009 году. Компания специализируется на производстве одежды и обуви.

Гвасалия работал со многими брендами, в том числе с Maison Margiela, Marc Jacobs и Louis Vuitton. В 2015 году дизайнер стал креативным директором французского модного дома Balenciaga.