Донецкая фильтровальная станция обесточена при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости, Юрий Войткевич. Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 20.15 противник открыл минометный огонь по направлению Авдеевка — Ясиноватая. По предварительным данным, в результате обстрела повреждена одна из высоковольтных линий передач. На данный момент Донецкая фильтровальная станция обесточена. Более подробная информация уточняется", — заявил представитель ведомства.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Работа станции за время конфликта в Донбассе приостанавливалась неоднократно из-за обстрелов.