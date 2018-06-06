КНДР может получить крупные инвестиции от Китая при успехе саммита с США

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Китай может предоставить Северной Корее крупные инвестиции, если саммит КНДР-США пройдёт успешно, пишет южнокорейская газета Чунан Ильбо со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что 7-8 мая в портовом городе Далянь на северо-востоке Китая прошла вторая встреча председателя Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По словам источника издания, во время переговоров Ким Чен Ын попросил об инвестициях в четыре экономических зоны КНДР — это Пхеньян, порт Нампхо на западе, порт Чхонджин на северо-востоке страны и пограничный с Китаем город Синыйджу.

"До сих пор в КНДР инвестировали маленькие и средние компании, вследствие чего возникали трудности с развитием необходимой инфраструктуры. После второй встречи лидеров Китая и Северной Кореи обсуждаются такие темы, как инфраструктура в Пхеньяне, инвестиции крупных китайских страховых компаний и развитие горнодобывающих центров, например, в Танчхоне в северокорейской провинции Хамгён-Намдо", — заявил источник.

Он также отметил, что в случае успешного завершения саммита США-КНДР, который пройдёт 12 июня, проект инвестиций в КНДР из Китая может перейти на стадию детального рассмотрения.

Инициативу в плане инвестиций и экономического сотрудничества, предположительно, могут взять на себя власти провинций Шаньдун и Ляонин при участии крупных китайских корпораций и поддержке центрального правительства. Учитывая, что Шаньдун от порта Нампхо и Пхеньяна отделяет лишь Желтое море, а город Синыйджу как раз находится на границе с провинцией Ляонин, решение логистических задач не будет проблемой, отмечает издание.