В Одессе избили американского певца Билла Уоррена

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Неизвестный в Одессе избил американского певца Билла Уоррена, передает агентство УНИАН со ссылкой на областное управление Нацполиции Украины.

"В Одессе неизвестный избил американского певца Билла Уоррена. В полицию поступило заявление гражданина США о том, что 5 июня около 20:00 (совпадает с мск) в центре города его избил неизвестный. Заявитель указал, что у него возник конфликт с неизвестным ему человеком, который в ходе инцидента несколько раз ударил его по лицу и руке", — говорится в сообщении.

По данным агентства, правоохранители возбудили уголовное дело.

При этом в УНИАН сообщили, что не получили официальной информации, в каком из проходящих в городе мероприятий мог принимать участие иностранный артист. По данным агентства, певец не значится в списках официальных гостей фестиваля Odessa Classics, который проходит с 1 по 10 июня.

В Одессе избили знаменитого американского певца, друга Синатры Билла Уоррена https://t.co/LCoHu8LzGj pic.twitter.com/0kauIm8I1S — antifashist (@antifashistcom) 6 июня 2018 г.

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