В Таиланде в посольстве России наградили участников "Тотального диктанта"

БАНГКОК, 6 июн – РИА Новости. Церемония награждения участников "Тотального диктанта" 2018 года прошла в среду в посольстве России в Таиланде. На церемонию собрались более 30 человек – участников диктанта, российских и таиландских преподавателей и других энтузиастов распространения русского языка.

© РИА Новости / Евгений Беленький Посол Казахстана в Таиланде Раушан Есболатова читает Пушкина © РИА Новости / Евгений Беленький Посол Казахстана в Таиланде Раушан Есболатова читает Пушкина

Церемония была приурочена к 6 июня, Дню русского языка, который празднуется в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

Перед собравшимися выступили организаторы "Тотального диктанта" в Таиланде и гости церемонии, поздравившие участников акции и прочитавшие несколько стихотворных произведений на русском языке. Среди выступавших была посол Республики Казахстан Раушан Есболатова, которая прочла стихотворение Пушкина "Храни меня, мой талисман".

Посол России в Таиланде Кирилл Барский поблагодарил всех присутствовавших от имени посольства РФ за то, что они собрались в этот день на празднование Дня русского языка и вручение сертификатов участникам "Тотального диктанта".

"С этого года такие мероприятия, как сегодняшнее, станут регулярными, ежегодными. Сегодня мы здесь с вами читали стихи. Это похоже на начало хорошей традиции. Предлагаю именно так отмечать День русского языка каждый год", — сказал глава российской дипмиссии, сам принявший участие в "Тотальном диктанте".

Барский, автор двух поэтических сборников, подарил всем участникам и организаторам "Тотального диктанта" недавно вышедшую собственную книжку детских стихов с иллюстрациями его близкого друга, художника Михаила Никифорова.

Сертификаты вручили всем писавшим "Тотальный диктант" в Бангкоке 14 апреля. Так как диктант 2018 года проводился в разгар празднования в Таиланде Сонгкрана, тайского Нового года, в нем смогли принять участие только десять человек, на 20 человек меньше, чем в прошлом году. Только один из десяти бангкокских участников написал диктант на оценку "отлично" и четыре – на оценку "хорошо". Отличником "Тотального диктанта" 2018 года стал посол России в Таиланде Кирилл Барский.