СМИ сообщили о двух погибших в новых протестах в Никарагуа

МЕХИКО, 6 июн – РИА Новости. Новые протесты вспыхнули в Никарагуа, унеся жизни еще как минимум двух человек, порядка 50 получили ранения, сообщает портал Prensa.

В этот раз центром столкновений стал туристический город Гранада. Манифестантам противостояли полиция и вооруженные сторонники президента Даниэля Ортеги. В результате столкновений было подожжено здание мэрии Гранады, также были разграблены магазины и другие торговые точки.

Протесты в Никарагуа идут с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее. По последним данным Межамериканской комиссии по правам человека, число погибших достигло 127 человек.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее выразило озабоченность ростом погибших и раненых во время антиправительственных протестов в Никарагуа и возможным участием в насилии властей страны. УВКПЧ ООН также призывает страну предоставить доступ для их миссии в страну, чтобы из первых рук собрать доказательства нарушений прав человека во время демонстраций.