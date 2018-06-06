"Евротройка" и Могерини направили Помпео письмо о санкциях по Ирану

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Министры иностранных дел и экономики стран "евротройки" направили вместе с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини письмо госсекретарю и министру финансов США, в котором призвали их вывести из-под действия санкций по Ирану европейские компании в ключевых секторах, подтвердил РИА Новости в среду представитель структур ЕС.

"Министры иностранных дел, а также экономики и финансов Франции, Германии, Великобритании и верховный представитель по внешней политике решили (посредством письма – ред.) совместно внести запросы своим американским коллегам, госсекретарю Майку Помпео и министру Стивену Мнучину, об освобождении юридических и физических лиц ЕС от экстерриториальных последствий вторичных санкций США", — сообщил пожелавший остаться неназванными собеседник.

По его словам, этот запрос включает "подтверждение того, что вторичные санкции не будут применяться к фармацевтическим препаратам и здравоохранению", "просьбу об исключении для ключевых секторов — энергетики, автомобилестроения, гражданской авиации и инфраструктурных проектов", а также об "обеспечении надлежащих банковских и финансовых каналов".

Эти меры, пояснил представитель, "направлены на снижение рисков, которые вторичные санкции США могут представлять для бизнеса и экономических операторов". "Они будут дополняться конкретными запросами компаний, которые будут рассматриваться этими компаниями и поддерживаться властями конкретных стран", — сказал собеседник.

В письме отмечается, что страны "евротройки" и Могерини "приветствовали бы конструктивный подход властей США по этим вызывающим озабоченность темам".

В ЕС снова выразили сожаление в связи с принятым США решением выйти из СВПД и "подтвердили обязательство поддерживать его до тех пор, пока Иран будет соблюдать свои обязательства".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.