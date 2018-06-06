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Санчес объявил состав правительства Испании

21:0306.06.2018
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© REUTERS / Fernando Alvarado/PoolНовый премьер-министр Испании и лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес. Архивное фотоНовый премьер-министр Испании и лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес. Архивное фото
© REUTERS / Fernando Alvarado/Pool

МАДРИД, 6 июн — РИА Новости. В новом правительстве Испании, сформированном Испанской социалистической рабочей партией, большинство министерских постов заняли женщины. Состав нового правительства объявил на пресс-конференции премьер страны Педро Санчес.

Педро Санчес. Архивное фото
© AFP 2018 / Pierre Philippe Marcou
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В среду Санчес сообщил о составе своего кабинета главе государства, королю Фелипе VI. Из 17 министров — 11 женщин. Этот факт, по словам Санчеса, отражает, что приоритетом правительства будет обеспечение равноправия между мужчинами и женщинами.

"Хочу поблагодарить людей, которые войдут в команду, что они приняли предложение, чтобы служить стране и гражданам", — заявил Санчес. Новый кабинет, по его словам, "должен противостоять вызовам XXI века" — коррупции, терроризму, организованной преступности, неравенству, детской бедности.

Заместителем председателя правительства стала Кармен Кальво, которая также возглавила министерство по делам равноправия — ведомство, существовавшее в течение двух лет (2008-2010) при предыдущем социалистическом правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

Площадь в Мадриде. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek
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МИД возглавил ветеран испанской и европейской политики, бывший председатель Европейского парламента Жозеп Боррель, что означает усиление европейского курса в испанской внешней политике.

Из Брюсселя в Мадрид переберется Надия Кальвиньо — в качестве нового министра экономики. Она 12 лет проработала в Европейской комиссии, последние четыре года — главным директором департамента по бюджету, в европейских структурах получила славу "жесткого переговорщика". У Кальвиньо четверо детей. Помимо испанского и родного галисийского, она говорит на английском, французском и немецком языках.

Королевский дворец в Мадриде. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Шестернина
В Испании вновь появится министерство по делам равноправия
Министром финансов стала Мария Хесус Монтеро, до последнего времени советник по финансам правительства Андалусии.

Судья, председатель уголовной палаты Национального суда Фернандо Гранде-Марласка возглавил МВД. Министром обороны стала Маргарита Роблес, которая до сих пор была официальным представителем ИСРП в парламенте.

Министром юстиции стала Долорес Дельгадо, работавшая в последнее время прокурором по борьбе с исламистским терроризмом в Национальном суде, сторонница принципа универсальной юрисдикции, поддерживает хорошие отношения с бывшим судьей Бальтасаром Гарсоном.

Каталонские флаги. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Новый министр развития — Хосе Луис Абалос, секретарь организации Испанской социалистической рабочей партии. Абалос считается "человеком Педро Санчеса", он вел переговоры с другими парламентскими группами о вынесении вотума недоверия правительству Мариано Рахоя.

Министерством государственного управления будет заведовать каталонка Меричель Батет. Тереса Рибера (была госсекретарем по проблемам климатических изменений в последнем правительстве Сапатеро) возглавила министерство энергетики и окружающей среды.

Вопросами здравоохранения займется Кармен Монтон, противница приватизации сектора здравоохранения, была советником по здравоохранению в правительстве автономного сообщества Валенсия.

Первый испанский астронавт Педро Франсиско Дуке занял пост министра науки и инноваций.

Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Andre Penner
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Проблемы сельского хозяйства предстоит решать бывшему советнику правительства Андалусии Луису Планасу.

Министерство труда возглавила Магдалена Валерио — ее главной целью будет повышение размеров пенсий. Исабель Селаа возглавит министерство образования, министерство промышленности — Рейес Марото. Журналист и писатель Максим Уэрта возглавил министерство культуры.

Первого июня конгресс депутатов испанского парламента вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя, новым премьером стал социалист Педро Санчес.

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