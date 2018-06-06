Глава МИД Венесуэлы подтвердил выход своей страны из ОАГ

МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подтвердил в среду выход своей страны из Организации американских государств (ОАГ).

"Мы как суверенное государство имеем право выйти из ОАГ", — заявил Арреаса на пресс-конференции в Вашингтоне, транслировавшейся в социальных сетях.

Глава венесуэльского МИД сказал также, что его страна "счастлива" почувствовать себя вне этой региональной организации.

Накануне ОАГ приняла резолюцию по Венесуэле, предложенную США и открывающую возможность для приостановки членства страны в организации, не признавая при этом итоги выборов президента 20 мая. За проголосовали 19 стран ОАГ, против — четыре, еще 11 государств воздержались.

Еще в апреле 2017 года президент Николас Мадуро запустил процесс выхода Венесуэлы из ОАГ. Сам Мадуро требовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя данная процедура занимает два года.