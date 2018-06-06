Правительство Конте получило поддержку в итальянском парламенте

РИМ, 6 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Нижняя палата итальянского парламента в среду вечером выразила доверие новому правительству премьера Джузеппе Конте.

В поддержку новому кабинету министров высказались 350 членов Палаты депутатов, против проголосовали 236 человек. 35 парламентариев воздержались.

Накануне доверие правительству Конте выразил Сенат.

Новое правительство Италии родилось благодаря договоренности между "Движением 5 звезд" (Д5З) и партии "Лига", которую они оформили в виде "правительственного контракта", содержащего подробную программу нового кабмина. В его полностью обновившийся состав вошло девять представителей "Движения", шесть из партии "Лига" и трое беспартийных специалистов. Пять из 18 должностей заняли женщины.

Пост главы МВД занял федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини, лидер Д5З Луиджи Ди Майо возглавил объединенное министерство труда и экономического развития (ранее это были два отдельных ведомства), вместе с Сальвини он взял на себя обязанности вице-премьера. Министерством иностранных дел Италии будет руководить бывший министр по европейским делам Энцо Моаверо-Миланези, работавший в правительстве с 2011 по 2014 год.