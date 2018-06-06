Эксперт оценил слова Меркель о невозможности возвращения России в G8

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Решение о преобразовании формата G8 в G7, принятое в 2014 году, имеет для Ангелы Меркель принципиальное значение, заявил RT директор Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

"В последнее время в Европе звучали мысли о том, что нужно опять пригласить Россию на заседания "Большой семерки" и сделать ее таким образом "Большой восьмеркой". В этом проявляется попытка европейских оппозиционных политиков лавировать между США и Россией и каким-то образом ответить на те враждебные по отношению к Европе действия, которые предпринимаются администрацией Трампа. Но лидеры ведущих европейских государств не заинтересованы", — отметил он.

По мнению Бордачева, за четыре года, прошедшие с момента изменения формата "Большой восьмерки", ситуация в мире кардинально изменилась, и Россия больше не заинтересована в возвращении в G8.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в настоящее время возможности присоединения России к формату G7 нет.

В 2014 году на фоне событий в Крыму участники G8 приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, проведя его в Брюсселе без участия России. Таким образом, формат "Большой восьмерки" сократился до G7. Москва неоднократно заявляла, что не будет предпринимать никаких шагов по возвращению в G8.