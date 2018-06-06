Россия перевела почти $13 миллионов в бюджет миротворческих миссий ООН

ООН, 6 июн — РИА Новости. Россия перевела почти 13 миллионов долларов в бюджет миротворческих миссий ООН, сообщили в постпредстве страны.

"Пятого июня 2018 года Российская Федерация перевела сумму в размере 12 831 289 долларов США в качестве уплаты начисленных на Россию взносов в бюджеты миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК), а также миссии ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ)", — говорится в опубликованном сообщении.

В декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет организации на 2018-2019 годы в размере 5,39 миллиарда долларов.

Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов. Платежи оцениваются исходя из платежеспособности страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер индивидуального взноса не должен превышать 22% всего бюджета.