Россия перевела почти $13 миллионов в бюджет миротворческих миссий ООН

ООН, 6 июн — РИА Новости. Россия перевела почти 13 миллионов долларов в бюджет миротворческих миссий ООН, сообщили в постпредстве страны.
В декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет организации на 2018-2019 годы в размере 5,39 миллиарда долларов.
Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов. Платежи оцениваются исходя из платежеспособности страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер индивидуального взноса не должен превышать 22% всего бюджета.