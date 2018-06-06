Греция сообщит Евросоюзу и НАТО об угрозах Турции похитить военных

АФИНЫ, 6 июн — РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос заявил, что проинформирует Евросоюз и НАТО об угрозах Турции выкрасть восьмерых турецких военных, бежавших после попытки госпереворота в июле 2016 года.

Камменос заявил об этом во время многонациональных учений Salamis Storm 2018, за которыми наблюдали также министры обороны Сербии и Румынии, руководители генштабов этих стран и Болгарии.

В Греции в понедельник были освобождены из-под стражи восемь турецких военнослужащих в связи с истечением 18-месячного срока содержания под арестом. Суды Греции отказались экстрадировать военнослужащих в Турцию, поскольку сочли, что им не будет обеспечено справедливое правосудие. После освобождения военных вице-премьер Турции Бекир Боздаг, по сообщениям греческих СМИ, сказал, что "долг Турции — найти этих путчистов, упаковать их и привезти в Турцию".

"Я сообщу своим коллегам о продолжающемся незаконном задержании двух греческих военных в Турции в нарушение любых норм международного права. Я сообщу им о вчерашнем заявлении вице-премьера турецкого правительства, объявившего в нарушение любых моральных ценностей и норм международного права войны по сути о планах похищения в чужой стране, в стране союзнике в рамках НАТО, турецких солдат, которых после 18-месячного рассмотрения решили не выдавать. Я сделаю это также завтра в рамках Европейского Союза и НАТО", — сказал Камменос.

По его словам, заявление вице-премьера Турции продемонстрировало, как Анкара нарушает международное право, международные договоры и пытается подорвать мир в более широком регионе.

"Союзник фактически объявляет о незаконной военной операции в другой стране альянса",- сказал греческий министр обороны.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.