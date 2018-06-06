Пострадавших при пожаре в лондонской гостинице на данный момент нет

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Пострадавших в результате пожара в гостинице в центре Лондона на данный момент нет, но медики дежурят на месте происшествия в районе Найтсбридж, сообщила столичная служба "скорой помощи".

Ранее пожарная служба Лондона сообщила о пожаре на крыше пятизвездочного отеля Mandarin Oriental.

"Нас вызвали в Найтсбридж в 16.04 (18.04 мск – ред.) в связи с сообщениями о пожаре. Мы отправили несколько бригад, включая специалистов по реагированию в чрезвычайных ситуациях и специалистов по работе в условиях опасности. Мы не оказывали никому помощь, но на всякий случай остаемся на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Пожарная служба Лондона сообщила, в свою очередь, что ее сотрудники останутся на месте инцидента до конца дня. Окрестные улицы по-прежнему перекрыты.