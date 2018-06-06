Россия приветствовала принятие Совбезом ООН резолюции по Украине

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. МИД РФ приветствовал принятие Советом безопасности ООН резолюции по Украине, говорится в комментарии на сайте ведомства.

"Считаем важным, что Совет указал на необходимость строгого выполнения "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", одобренного резолюцией СБ 2202 более трех лет назад, а также мер, согласованных в "нормандском формате" и Контактной группе. Считаем, что данное решение Совета пошлет важный международный сигнал в адрес Киева с целью побуждения его к исполнению взятых на себя обязательств", — говорится в сообщении МИД РФ.

Министерство напомнило, что эффективное разрешение кризиса на Украине "возможно только мирным политико-дипломатическим путем через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском".

По оценке МИД, призыв к разведению сил и выводу тяжелых вооружений является "своевременным и востребованным" в свете недавнего ухудшения положения на востоке Украины.

"В настоящее время Россия является основным источником помощи для находящихся в тяжелейшей ситуации простых людей", — отметило также ведомство.

Кроме того, МИД отметил, что разделяет слова поддержки в адрес Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.