Британия хочет полного обмена информацией с ЕС по безопасности после Brexit

ЛОНДОН, 6 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания хочет иметь доступ к полному обмену информацией по вопросам безопасности с ЕС на правах близкого друга и союзника после выхода из Европейского союза, заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

По его словом, будущее соглашение Британии и ЕС о взаимодействии после Brexit должно содержать условие о максимальном сотрудничестве, в том числе в сфере безопасности. При этом стоит учитывать имеющиеся тесные отношения "друзей и союзников" Соединенного Королевства и ЕС.

"Мы должны, как верные друзья и союзники ЕС, в будущем соглашении получить доступ к обмену "чувствительной информацией", — сказал Дэвис, выступая в среду в Лондоне.

Также министр заметил, что отношения между Лондоном и Брюсселем уже не будут прежними, потому что стороны "начинают идти разными путями". "Мы покидаем ЕС, но продолжать сотрудничество будет проще, так как у нас уже есть тесные отношения с ЕС", — добавил он.

Дэвис призвал стороны к быстрому и слаженному сотрудничеству, чтобы избежать рисков, которые могут возникнуть из-за недостатка тесной совместной работы.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.