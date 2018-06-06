Парламент Валенсии поддержал легализацию марихуаны в медицинских целях

МАДРИД, 6 июн – РИА Новости. Парламент автономного сообщества Валенсия в Испании проголосовал за использование марихуаны в медицинских целях.

Предложение, которое не является законом, поддержали 68 депутатов регионального парламента — социалисты, коалиция Compromis, Podemos и центристская партия "Граждане". "Против" проголосовали 28 депутатов от правой Народной партии.

В документе правительству автономного сообщества рекомендовано "внести соответствующие законодательные изменения для регулирования выращивания для личного использования", а также отмены наказания. Следующим шагом станет создание парламентской комиссии для "изучения обеспечения юридических и технических гарантий" использования марихуаны в терапевтических целях.

Комиссии также предстоит определить пункты продаж и решить, как обеспечить контроль, чтобы "не допустить нелегального использования медицинской марихуаны". В комиссии примут участие врачи, психологи и социальные работники, а также организации пациентов и ассоциации потребителей марихуаны.

По словам депутата-социалиста Игнасио Субиаса, "запретительная политика по сокращению потребления провалилась, поэтому лучше посмотреть на вопрос по-другому". По данным, которые привел депутат от Podemos Антонио Монтель, в Испании марихуану в медицинских целях используют 100 тысяч человек.

Представитель Народной партии Хосе Хуан Саплана заявил, что разрешение на медицинскую марихуану на практике обернется увеличением потребления наркотиков, поскольку взять под контроль сектор будет невозможно.

Употребление марихуаны в Испании в последние годы растет — от 6,6% населения страны в 2013 году до 7,3% в прошлом, причем из них 2,1% курят ежедневно. Общее число потребителей марихуаны составляет 2,2 миллиона человек.