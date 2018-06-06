Парламент Валенсии поддержал легализацию марихуаны в медицинских целях

МАДРИД, 6 июн – РИА Новости. Парламент автономного сообщества Валенсия в Испании проголосовал за использование марихуаны в медицинских целях.
В документе правительству автономного сообщества рекомендовано "внести соответствующие законодательные изменения для регулирования выращивания для личного использования", а также отмены наказания. Следующим шагом станет создание парламентской комиссии для "изучения обеспечения юридических и технических гарантий" использования марихуаны в терапевтических целях.
Комиссии также предстоит определить пункты продаж и решить, как обеспечить контроль, чтобы "не допустить нелегального использования медицинской марихуаны". В комиссии примут участие врачи, психологи и социальные работники, а также организации пациентов и ассоциации потребителей марихуаны.
Представитель Народной партии Хосе Хуан Саплана заявил, что разрешение на медицинскую марихуану на практике обернется увеличением потребления наркотиков, поскольку взять под контроль сектор будет невозможно.
Употребление марихуаны в Испании в последние годы растет — от 6,6% населения страны в 2013 году до 7,3% в прошлом, причем из них 2,1% курят ежедневно. Общее число потребителей марихуаны составляет 2,2 миллиона человек.