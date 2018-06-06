Пожар возник на крыше гостиницы в центре Лондона, уточнили пожарные

ЛОНДОН, 6 июн — РИА Новости, Мария Табак. Пожар возник на крыше пятизвездочной гостиницы Mandarin Oriental, расположенной в престижном лондонском районе Найтсбридж, уточнила пожарная служба Лондона.

Ранее служба сообщила, что получила звонок в 15.55 (17.55 мск), в считанные минуты после этого пожарные из всех соседних районов начали прибывать на место инцидента.

"На данный момент уже 20 пожарных расчетов и порядка 120 пожарных занимаются тушением пожара на крыше отеля ", — сообщила служба в Twitter.

We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf © @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk — London Fire Brigade (@LondonFire) 6 июня 2018 г.

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Причина возгорания пока неясна.

Предприятие "Транспорт для Лондона", отвечающее за работу столичного транспорта, сообщило в свою очередь, что участок дороги A4 перекрыт в обе стороны. Район, где произошел пожар – не только один из самых дорогих, но и один из самых оживленных в городе, с постоянными пробками на дорогах. Неподалеку от Mandarin Oriental расположен знаменитый на весь мир универмаг Harrods.