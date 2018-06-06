В гостинице в центре Лондона вспыхнул пожар

Пожар в отеле Mandarin Oriental в Найтсбридже, Великобритания. 6 июня 2018

Пожар в отеле Mandarin Oriental в Найтсбридже, Великобритания. 6 июня 2018

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Пятнадцать пожарных расчетов и почти 100 пожарных прибыли к пятизвездочной гостинице Mandarin Oriental в центральном лондонском районе Найтсбридж.

"Мы получили звонок в 15.55. Пожарные расчеты из районов Челси, Кенсингтон, Хаммерсмит, Баттерси и с других пожарных станций работают на месте", — сказал РИА Новости представитель лондонской пожарной службы.

Причина пожара пока неясна.

The fire in London is the mandarin oriental hotel in Knightsbridge pic.twitter.com/tMrVTOUF3j — Jack (@jackwmartin_) 6 июня 2018 г.

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