ДР Конго одобрила тестирование в стране экспериментальных лекарств от Эболы

ЖЕНЕВА, 6 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Комиссия по этике Демократической Республики Конго одобрила тестирование в стране пяти экспериментальных терапевтических лекарств от вируса геморрагической лихорадки Эбола, сообщает в среду Всемирная организация здравоохранения.

Как отмечается, разрешение использовать пять терапевтических лекарств было принято 4 июня, при этом все лекарства уже находятся в стране. Речь идет об экспериментальных биологических препаратах Zmapp (разработки США и Канады) и Ремдесивир (GS-5734, успешно применяемого в борьбе с коронавирусами), моноклональной комбинации антител REGN, а также препарата на основе выявленных у пациента, переболевшего Эболой, антител mAb114.

В ВОЗ отмечают, что медицинские работники будут сами принимать решение, какое лекарство использовать на пациентах. При этом лечение может продолжаться только до тех пор, пока соблюдаются необходимые протоколы наблюдения за больным.

По данным ВОЗ на 3 июня, в ДР Конго зафиксировано 56 случаев Эболы, из них 25 со смертельным исходом. Лабораторно подтверждено 37 заражений смертельным вирусом, еще у 13 пациентов возможно наличие болезни, еще шесть человек, вероятно, заболели.