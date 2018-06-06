Помпео заявил, что США противостоят тирании, как и в годы Второй мировой

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что, как и в годы Второй мировой войны, США вместе с союзниками сейчас противостоят тирании.

Высадка союзников в Нормандии 6 июня 1944 года стала одной из самых крупных военных операций времен Второй мировой войны. В ней приняли участие более 150 тысяч военнослужащих американских и британских дивизий. Тем самым в Европе был открыт второй фронт, договоренность о котором была достигнута между лидерами США, Великобритании и СССР.

"74 года назад войска США и союзников высадились в Нормандии, чтобы начать освобождение Европы. День "Д" стал поворотным моментом в самой последовательной борьбе против тирании в истории. Мы чтим эти беспримерные усилия и жертвы, противостоя вместе с нашими союзниками против тирании сегодня", — написал Помпео на странице в Twitter.

Госсекретарь не уточнил, что именно он подразумевает под тиранией. Ранее таким эпитетом в Вашингтоне называли, в частности, Иран и КНДР.