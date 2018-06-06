МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Возможности для присоединения России к формату G7 сейчас нет, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в рамках "правительственного часа" в бундестаге.

Москва, по ее словам, нарушает нормы международного права, в то время как другие члены клуба ведущих держав стараются их соблюдать.

"Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", — цитирует канцлера таблоид Bild.

При этом Меркель подчеркнула, что постоянный контакт между Москвой и Берлином, а также взаимодействие по линии G7 сохраняется.

Власти Германии периодически обсуждают возможность возвращения России в формат "Большой восьмерки". В апреле глава МИД страны Хайко Маас назвал такой вариант развития событий "нереалистичным". Позднее депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала вновь присоединить Москву к G7 в качестве противовеса США.

В 2014 году на фоне событий в Крыму участники G8 приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, проведя его в Брюсселе без участия России. Таким образом, формат "Большой восьмерки" сократился до G7. Москва неоднократно заявляла, что не будет предпринимать никаких шагов по возвращению в G8. Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.